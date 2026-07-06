João Ventura como nunca o viu: concorrente revolta-se com atitude de Mariana Salgueiro

No Big Brother Verão, na Casa da Avó, João Ventura atira "estão a ver o nível que este jogo tem? A malta é muito falsa". Afonso admite que se sentiu um "tótó" e João diz que foi acusado de ser “falsiano” e de ser ator, mas é a Salgueiro quem se enterra". João Ventura afirma que só teve a confirmação do que pensava, de que há muitas pessoas muito falsas neste jogo. Acrescenta que agora tem a razão do seu lado e o que é que lhe está a magoar neste momento foi a atitude da Mariana Sá. Momentos depois, João Ventura tenta esclarecer as suas dúvidas com Mariana Sá. O concorrente pergunta, “mas viste como fiquei?” e Sá garante que não jogou com ele. Sara confessa a Joana que ficou muito triste com esta situação pois sempre viu Mariana Salgueiro como mãe. Vanessa partilha com Ventura que é completamente válido a forma como se sente agora e o colega responde que foram poucos aqueles que viram que se tratava de “falsiane”. Atira ainda “a falsiane é a vossa mentora do resort. Tenham cuidado durante a noite para ver se não vos asfixia a todos” e riem-se.

Fique a par de tudo o que se passou na Gala:

A Gala desta semana não deixou ninguém indiferente. Diego foi o primeiro concorrente expulso desta edição, naquela que foi uma noite marcada por revelações fortes e tensões entre os concorrentes.

Um dos momentos mais emotivos ficou a cargo de Mariana Salgueiro, que partilhou a sua Curva da Vida.

Também Mariana Sá deu que falar, ao confessar que ela e Miguel estão "na mesma página", não fechando a porta a um possível romance entre os dois no futuro.

Dentro da Casa, o interesse de Raquel por Nuno continua a gerar desconfiança entre os colegas, que apontam tratar-se apenas de uma estratégia de jogo da concorrente.

Por fim, João Ventura e Mariana Salgueiro foram os concorrentes mais votados pelo público através da APP, destacando-se como os melhores das respetivas casas. Isso valeu-lhes um lugar na Prova do Líder, disputada com equipas escolhidas por ambos, mas foi Tatiana quem venceu, tornando-se a nova Líder.

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