João Ventura critica colegas que ficam na cama durante a Tarefa Semanal

Os concorrentes foram acordados esta manhã ao som da Tarefa Semanal, mas Sara não escondeu o descontentamento ao perceber que apenas Tatiana tinha ido ajudar.
Já em Prova, João Ventura comentou a situação e considerou que “não é nada fixe” estarem alguns concorrentes a cumprir a tarefa enquanto outros continuam deitados.
O concorrente sugeriu ainda que Afonso, enquanto Líder, deveria decidir ainda hoje, antes de se deitar, quais serão os quatro concorrentes que terão de se levantar cedo na manhã seguinte para cumprir a Tarefa Semanal.
Mais tarde, Boris chegou ao Jardim e Afonso questionou-o sobre se os restantes colegas continuavam na cama. O concorrente respondeu que não.