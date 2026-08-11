João Ventura deixa Raquel e Sara de fora e desencadeia revolta: «Significa que não sou uma prioridade para ti»

No Big Brother Verão, até o talk show gera discórdia.

João Ventura foi confrontado por Sara e Raquel por não terem sido convidadas para participar, acusando-o de não valorizar as pessoas que estão mais próximas de si. Tanto Sara, como Raquel estão de acordo em como não fariam isso ao colega, no entanto, João Ventura frisa que está no seu direito.

Sara acha que Ventura está a impossibilitá-la de aparecer na semana em que está nomeada e Raquel fica magoada por não ser uma prioridade para o concorrente.

Esta semana, quatro concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do País. Pode votar no seu favorito através da app TVI Reality ou das linhas telefónicas:

AFONSO – 761 20 20 01

MIGUEL – 761 20 20 12

SARA – 761 20 20 16

TATIANA – 761 20 20 17