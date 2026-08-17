João Ventura é confrontado por Raquel e entra em discussão com Sara

Durante a Gala do Big Brother Verão, Raquel confronta João Ventura depois de ver imagens em que o concorrente e Vanessa falam sobre si pelas costas. A concorrente mostra-se insatisfeita com o que vê e não fica convencida com a justificação apresentada por João Ventura.
De seguida, Sara confronta João Ventura, que questiona se a concorrente quer ser «professora do Nuno». A troca de palavras dá origem a uma nova discussão sobre a proximidade entre Sara e Nuno e a influência que podem ter nas opiniões um do outro.
Ana Luísa intromete-se no confronto e defende que Nuno tende a seguir a opinião de Sara.