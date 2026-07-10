No Big Brother Verão, João Ventura é duro nas críticas a alguns colegas, que ele pensa não terem atitude de finalistas. O concorrente implica com quem está a lavar a roupa.
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João Ventura é duro nas críticas: «Vai chegar à final a lavar roupa?»
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João Ventura é duro nas críticas: «Vai chegar à final a lavar roupa?»
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