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João Ventura é duro nas críticas: «Vai chegar à final a lavar roupa?»

No Big Brother Verão, João Ventura é duro nas críticas a alguns colegas, que ele pensa não terem atitude de finalistas. O concorrente implica com quem está a lavar a roupa. 

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