João Ventura e Sara entram em confronto durante a última Cadeira Quente: «É esse o teu joguinho»

Na última Cadeira Quente do Big Brother Verão, Nuno recorda alguns dos comentários que ouviu ao longo dos últimos meses, nomeadamente ser apelidado de «papagaio da Sara» e de ter falta de capacidade.

João Ventura afirma não considerar que Nuno tenha falta de capacidade de raciocínio, mas mantém a opinião de que, quando o concorrente desperta para o jogo, acaba por ter uma visão limitada do mesmo.

Sara interrompe para defender Nuno, mas é prontamente interrompida por João Ventura. A concorrente critica o colega e acusa-o de interromper os outros de propósito, de forma a fazê-los perder o raciocínio.

Os dois envolvem-se numa acesa discussão, com João Ventura a deixar uma garantia a Sara: «Não vais categorizar a minha personalidade».

