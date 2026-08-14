João Ventura fica em lágrimas com atitude de Afonso. E este foi o motivo

No Big Brother Verão, João Ventura abre-se com Afonso e partilha as suas fragilidades, encontrando no colega uma palavra de conforto. Ventura confessa que, ao longo da vida, aprendeu a silenciar-se perante este tipo de assuntos, mas Afonso garante-lhe que não deve continuar a calar-se. O concorrente acrescenta ainda que Boris e Afonso foram sempre os que melhor o souberam acolher, aceitando-o tal como é. Visivelmente emocionado, João Ventura tem em Afonso um apoio incondicional neste momento mais sensível.

Esta semana, quatro concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do País. Pode votar no seu favorito através da app TVI Reality ou das linhas telefónicas:

AFONSO – 761 20 20 01

MIGUEL – 761 20 20 12

SARA – 761 20 20 16

TATIANA – 761 20 20 17

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