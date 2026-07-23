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João Ventura fica magoado com Miguel após acusação

João Ventura entregou a pulseira do mau-olhado a Miguel, justificando a decisão com o facto de os dois terem pouca relação dentro da casa e por sentir que o colega nunca demonstrou vontade de o conhecer melhor. Miguel explicou que, simplesmente, não existiu química entre ambos, mas João interpretou essas palavras como uma falta de interesse em criar uma ligação, acabando por ficar visivelmente ofendido.

Já Ana Luísa escolheu entregar a pulseira do mau-olhado a Tatiana, afirmando que existem vários aspetos da personalidade da colega com os quais não se identifica. Em resposta, Tatiana considerou que Ana Luísa nunca fez um verdadeiro esforço para a conhecer e garantiu que, da sua parte, nunca a encarou como uma adversária.

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