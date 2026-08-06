João Ventura invade a festa. E estas foram as reações

No Big Brother Verão, Ventura saiu do Confessionário rumo ao Cubo, aproveitando para petiscar uns doces em plena festa. A entrada não passou despercebida e os colegas não pouparam comentários, questionando-o sobre quanto teria gasto para lá estar, pergunta que Ventura optou por não responder. Mariana foi quem mais se mostrou incomodada com a situação, e o ambiente tornou-se tão pesado que Ventura acabou por abandonar a festa mais cedo. No Jardim, João contou tudo a Vanessa e, entre risos, confessou não perceber a indignação geral, considerando que, de qualquer forma, nenhum dos colegas chegará à final para levar o prémio.

Esta semana, cinco concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do País. Pode votar no seu favorito através da app TVI Reality ou das linhas telefónicas:

Afonso 761 20 20 01

Ana Luísa 761 20 20 02

Mariana Sá 761 20 20 10

Raquel 761 20 20 15

Sara 761 20 20 16

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