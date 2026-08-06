João Ventura invade a festa. E estas foram as reações

No Big Brother Verão, Ventura saiu do Confessionário rumo ao Cubo, aproveitando para petiscar uns doces em plena festa. A entrada não passou despercebida e os colegas não pouparam comentários, questionando-o sobre quanto teria gasto para lá estar, pergunta que Ventura optou por não responder. Mariana foi quem mais se mostrou incomodada com a situação, e o ambiente tornou-se tão pesado que Ventura acabou por abandonar a festa mais cedo. No Jardim, João contou tudo a Vanessa e, entre risos, confessou não perceber a indignação geral, considerando que, de qualquer forma, nenhum dos colegas chegará à final para levar o prémio.
Esta semana, cinco concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do País. Pode votar no seu favorito através da app TVI Reality ou das linhas telefónicas:
Afonso 761 20 20 01
Ana Luísa 761 20 20 02
Mariana Sá 761 20 20 10
Raquel 761 20 20 15
Sara 761 20 20 16