João Ventura no centro da polémica: Sara acusa-o de se aproximar dos colegas por estratégia

Ainda durante o Almoço do Líder, a conversa vira-se para João Ventura. Boris admite que nunca imaginou que Tatiana e João se afastassem tanto dentro da casa.

Sara considera que Ventura está a aproximar-se de todos os colegas para evitar ser alvo. Tatiana concorda e inclui também Ana Luísa nessa estratégia. A concorrente acredita que, desde que se aproximou de Sara e Joaquim, João Ventura passou a vê-la de forma diferente.

Nuno admite que, neste momento, também sente que poderá tornar-se um alvo do grupo adversário.

Sara critica alguns colegas, apelidando-os de "marias vão com as outras", enquanto Nuno considera que a permanência de Sara na mesma casa que os restantes concorrentes poderá beneficiar o seu jogo.