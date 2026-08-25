João Ventura no limite: «Estou farto desta conversa!»

No Big Brother Verão, Vanessa assume o papel de maquilhadora da casa e faz transformações aos colegas, enquanto comenta a postura de cada um no jogo. Quando chega a vez de João Ventura, o concorrente acaba por fazer um desabafo explosivo.
Quatro concorrentes ficaram nomeados, nesta que já é a reta final do jogo. Vote para salvar o seu favorito na APP oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas.
VOTAÇÃO PARA SALVAR:
NUNO – 761 20 20 13
SARA – 761 20 20 16
TATIANA – 761 20 20 17
VANESSA – 761 20 20 18