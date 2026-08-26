João Ventura passa-se com Afonso e tem a ver com uma cara da TVI: «Não tens noção disso!»

No Big Brother Verão, antes de irem dormir, os concorrentes recordam a primeira edição do reality show e falam de Marta Cardoso. Afonso revela ser amigo da ex-concorrente e apresentadora da TVI e João Ventura exalta-se ao saber.

Quatro concorrentes ficaram nomeados, nesta que já é a reta final do jogo. Vote para salvar o seu favorito na APP oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas.

VOTAÇÃO PARA SALVAR:



NUNO – 761 20 20 13

SARA – 761 20 20 16

TATIANA – 761 20 20 17

VANESSA – 761 20 20 18

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