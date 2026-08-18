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João Ventura passa-se e eleva o tom com Boris: «Não acho justo!»

No Big Brother Verão, numa nova dinâmica no exterior da casa, o clima entre os concorrentes aqueceu! João Ventura passa-se com uma escolha de Boris e eleva-lhe o tom.

Há cinco concorrentes nomeados e a decisão está nas mãos dos espectadores, que vão determinar quem abandona o Big Brother Verão na próxima Gala. Vote na aplicação oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas

VOTE PARA SALVAR:

BORIS – 761 20 20 03
NUNO – 761 20 20 13
RAQUEL – 761 20 20 15
SARA – 761 20 20 16
TATIANA – 761 20 20 17

Quem deve sair da casa?

Acompanhe tudo ao minuto aqui

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