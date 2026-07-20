O Big Brother pede para que Mariana Sá justifique o facto de ter dito que, com a saída de Pedro, que o bem não venceu. Diz que não vê maldade na Casa da Avó, mas preferiu que saísse o Joaquim pelas atitudes maldosas que teve para com ela, nomeadamente quando tentou que se picasse com Miguel. Joaquim assume que disse “palavras fortes”, mas diz que é uma pessoa transparente. Mariana refere que o colega já a tentou picar várias vezes e que o colega “dá sempre uma tacada e que depois está tudo bem”. Mariana chama Joaquim de incoerente e o concorrente chama a colega de falsa. Mariana questiona se só percebeu hoje que era falsa e Joaquim diz que já tinha percebido há muito tempo. Vanessa intervém ao dizer que quem pica realmente as pessoas é o Joaquim.
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Joaquim acusa Mariana Sá de ser "falsa" e a concorrente reage enervada
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