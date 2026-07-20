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Joaquim analisa as "red flags" de Raquel, Nuno concorda e a concorrente opõe-se

No Big Brother Verão, Joaquim diz que considera “tóxica” a relação entre Nuno e Raquel e alerta para as “red flags”.

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