Joaquim insiste nos beijos e deixa Mariana à beira de um ataque de nervos. Miguel já reagiu

No Big Brother Verão, em tom de brincadeira, Joaquim questiona João se o colega lhe dá um beijo e João responde que primeiro Joaquim tem de lhe pagar um jantar. Sá comenta que Joaquim tem objetificado vários concorrentes ao pedir beijos na boca e Joaquim diz que é apenas humor. Sara comenta que Joaquim só quer dar beijos na boca e Mariana intervém ao dizer que não gostou nada que o colega lhe tivesse pedido tal coisa quando “tem alguém na Casa”. Joaquim continua a provocar e Mariana passa-se com o colega. Joaquim começa a mandar-lhe beijinhos e questiona se um beijinho na cara ou um abraço também é proibido. Sara tenta acalmar e apaziguar a situação.

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JOAQUIM – 761 20 20 09

NUNO – 761 20 20 13

RAQUEL – 761 20 20 15

SARA – 761 20 20 16

VANESSA – 761 20 20 18

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