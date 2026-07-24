Joaquim na mira de Mariana Sá «Não tem confiança (...) não gosto»

No Big Brother Verão, logo depois do Especial, Mariana Sá emociona-se e é apoiada por Joana, Ana Luísa e Raquel. Nuno chama Joaquim e aconselha-o para ter mais atenção ao que diz e que era previsível que iam utilizar isso contra ele. Nuno refere que uma piada de um homem para uma mulher é sempre mal visto lá fora. Na Casa da Avó, Afonso diz que estas nomeações “vão ser fáceis” e que Joaquim e Sara serão os primeiros salvos.

Com o jogo a apertar cada vez mais, cada decisão ganha ainda mais peso. Cinco concorrentes enfrentam a votação para salvar e cabe aos telespectadores decidir quem merece continuar na aventura e lutar pela vitória. Pode votar na APP oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas.

VOTE PARA SALVAR:

JOAQUIM – 761 20 20 09

NUNO – 761 20 20 13

RAQUEL – 761 20 20 15

SARA – 761 20 20 16

VANESSA – 761 20 20 18

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