Joaquim no centro das atenções: Críticas, teatro e reação irónica de Vanessa

No Big Brother Verão, enquanto tomam o pequeno-almoço, João comenta com Mariana que está cansado de ter discussões. Rapidamente o tema muda e comentam a postura de Joaquim na Casa e da forma como ele se excedeu no direto Especial de ontem. Paralelamente, na Casa da Avó, Tatiana e Joaquim conversam sobre a forma como o Joaquim é isto e Tatiana relembra quando apelidaram o Joaquim de “egocêntrico”. Mariana Sá diz que não tem culpa de quase ninguém se identificar com o Joaquim e João diz que o colega não é “assim tão purinho” como pinta ser. Depois, Joaquim e Tatiana colocam-se na porta da Casa da Avó e começam a fazer um pequeno teatro sobre como o Joaquim deveria ser visto na Casa. Quem olha para este momento com estranheza é Vanessa, “às vezes acho que sou eu que estou na nave”. O teatro dos dois termina com uma salva de palmas da plateia e Tatiana atira, “que bela forma de acordar”. Ao longe, Vanessa diz “que ótimo”, em tom irónico.
Esta semana, cinco concorrentes estão em risco. Já pode votar para salvar o seu concorrente favorito através da App TVI Reality ou das linhas telefónicas:
JOAQUIM – 761 20 20 09
NUNO – 761 20 20 13
PEDRO – 761 20 20 14
RAQUEL – 761 20 20 15
SARA – 761 20 20 16