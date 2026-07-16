Joaquim “pica” João Ventura. E esta foi a reação

No Big Brother Verão, durante a prova semanal, Joaquim acusa João de fazer menos do que os colegas, o que gera troca de farpas entre os dois. João lembra-lhe a diferença de idades, Joaquim responde que isso não o impede de acertar nas críticas. Entretanto, Ventura avisa Vanessa de que, estando nomeados, "precisam de aparecer". Já a sós, Joaquim garante que "isto está tudo muito fácil".
Esta semana, cinco concorrentes estão em risco. Já pode votar para salvar o seu concorrente favorito através da App TVI Reality ou das linhas telefónicas:
JOAQUIM – 761 20 20 09
NUNO – 761 20 20 13
PEDRO – 761 20 20 14
RAQUEL – 761 20 20 15
SARA – 761 20 20 16