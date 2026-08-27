«Jogo sujo, pouco frontal e falsa»: Nuno ataca Vanessa

No Big Brother Verão, durante a aula de Ventura, Sara recupera o comentário polémico de Boris sobre Raquel e quer saber quem é que acredita em Nuno. Vanessa não tem dúvidas e afirma que Nuno percebeu bem o que é que Boris quis dizer. Nuno acusa-a de jogo sujo, de ser pouco frontal e falsa. Veja o momento.

Quatro concorrentes ficaram nomeados, nesta que já é a reta final do jogo. Vote para salvar o seu favorito na APP oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas.

VOTAÇÃO PARA SALVAR:



NUNO – 761 20 20 13

SARA – 761 20 20 16

TATIANA – 761 20 20 17

VANESSA – 761 20 20 18

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