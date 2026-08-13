Há cerca de uma semana, Kátia Aveiro tinha usado as redes sociais para fazer uma reclamação pública. Esta quinta-feira, dia 13 de agosto, a irmã de Cristiano Ronaldo voltou ao tema para revelar que o “problema” foi, entretanto, resolvido.
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Kátia Aveiro vê "problema" resolvido após chamada de atenção nas redes sociais
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Kátia Aveiro vê "problema" resolvido após chamada de atenção nas redes sociais
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