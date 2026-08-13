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Kátia Aveiro vê "problema" resolvido após chamada de atenção nas redes sociais

Há cerca de uma semana, Kátia Aveiro tinha usado as redes sociais para fazer uma reclamação pública. Esta quinta-feira, dia 13 de agosto, a irmã de Cristiano Ronaldo voltou ao tema para revelar que o “problema” foi, entretanto, resolvido.

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