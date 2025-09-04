No «Dois às 10», Kina dirige-se ao público e partilha uma mensagem sentida, pedindo compreensão e evitando julgamentos sobre a sua vida e escolhas.
VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo
Kina deixa sentida mensagem aos telespectadores: «Não me julguem»
- Hoje às 12:30
Últimos vídeos
Últimos vídeos
03:49
Kina deixa sentida mensagem aos telespectadores: «Não me julguem»
Hoje às 12:30
02:36
Ameaças no ar reinam na casa mais vigiada do País. O motivo? Coisas lá de fora...
Há 28 min
02:18
«Se voltas a falar do nome da minha família...»: Afonso deixa aviso sério a Viriato
Há 38 min
03:12
«Quero ver o que te vai acontecer lá fora (...) tens zero interesse»: Viriato acha que Miranda não passa dos reality shows
Há 39 min
02:22
«Tu arrastas o nome da tua família na lama»: Viriato sem papas na língua para Afonso
Há 1h e 12min
03:12
«Assustador és tu a andares aí a perseguir mulheres»: Viriato vai mais longe com Afonso
Há 1h e 14min
01:56
«Tu é que vais de vela»: Após provocação, Viriato responde à letra e parece seguro da próxima expulsão
Há 1h e 17min
01:37
«Tu é que és um triste, Viriato»: Miranda reage a palavras sobre Afonso e o ator ignora-a completamente
Há 1h e 52min
02:12
«Quando for lá para fora nunca mais te meto a vista em cima»: Afonso deixa Miranda com medo
Há 2h e 27min
04:30
Catarina Miranda volta a ‘fazer das suas’ e gera polémica em plena prova semanal
Há 2h e 35min
02:48
“Estás a apertar-me o pescoço”: Afonso Leitão reage a gesto inesperado de Catarina Miranda
Há 3h e 2min
03:51
“Parasitas”: Viriato Quintela perde a paciência com Catarina Miranda e Afonso Leitão
Há 3h e 15min
07:12
Atitude de Catarina Miranda na cozinha deixa concorrentes indignados
Há 3h e 22min
01:05
Catarina Miranda sussurra algo a Afonso Leitão e o momento não passou despercebido
Hoje às 13:36
01:26
“Ainda me vens aos lábios”: Afonso Leitão fica atrapalhado com gestos de Catarina Miranda
Hoje às 13:12
02:29
Bruna arranca ‘risinho nervoso’ a Afonso Leitão com pergunta sobre Catarina Miranda
Hoje às 12:47
03:13
Inédito. Jéssica Vieira conta o seu maior desejo dentro da casa mais vigiada do País
Hoje às 12:35
06:00
Kina deixa forte recado a enteado que lhe fez várias acusações: «Não te vou desrespeitar como me desrespeitaste
Hoje às 12:29
07:42
Kina revela as surpreendentes razões que a levaram a 'fugir' do país: «Saturação, mentira e invasão de privacidade»
Hoje às 12:27
02:26
Viriato Quintela surpreende ao revelar quem não merece ganhar e o nome apanhou todos de surpresa
Hoje às 12:11
07:09
Diana Ferreira participou numa das mais emblemáticas edições do Secret Story. Ainda se lembra?
Hoje às 11:46
02:51
Catarina Miranda declara-se a Afonso Leitão. A resposta do aliado vai surpreendê-lo
Hoje às 11:38
11:22
Ainda se recorda de Diogo Semedo, o tão comentado 'alentejano' do Secret Story 7? Veja como está diferente
Hoje às 11:31
02:49
Rivais unidas? Catarina Miranda e Jéssica Vieira são desqualificadas de dinâmica matinal
Hoje às 10:43
09:17
Prova matinal aquece manhã na Malveira
Hoje às 10:29
02:57
Afonso Leitão e Catarina Miranda partilham momento íntimo antes de dormir
Hoje às 10:06
04:20
Agarrada a Afonso, Catarina Miranda reage a foto de Jéssica: «Que nojo»
Hoje às 09:56
02:55
«Beijinhos na boca eu dava quando tinha 15 anos»: Miranda assume querer compromisso sério com Afonso
Hoje às 09:53
04:37
Catarina Miranda mostra-se ‘sensualona’ em dança cúmplice com Afonso Leitão
Hoje às 09:52
01:05
Afonso Leitão garante que não assumiu nada sobre Catarina Miranda
Hoje às 09:41
02:39
Catarina Miranda descai-se sobre plano contra Jéssica: «O Afonso gostaria que fosse ela a sair»
Hoje às 09:32
00:43
Discussão noturna. Afonso vira as costas a Catarina Miranda
Hoje às 09:29
04:04
Catarina Miranda sabota a prova e mente à boca cheia ao ser confrontada
Hoje às 09:16
23:33
Mais inteligente que Catarina Miranda? Jéssica faz pedido após sabotagem da prova
Hoje às 08:45
00:37
«Estás a bater-me com a roupa». Brincadeiras perigosas entre Afonso e Miranda
Hoje às 08:39
03:34
Catarina Miranda destrói a prova e ri de satisfação
Hoje às 08:34
01:35
Catarina Miranda lamenta: «Estou apaixonada por alguém que não está apaixonado por mim»
Hoje às 08:26
00:54
Afinal há outra foto «nojenta». Catarina Miranda ataca: «Estavam os três»
Hoje às 08:24
04:05
Afonso tem plano cheio de segundas intenções: «A trabalhar para ir aos confessionários nos diretos»
Hoje às 08:14
03:44
Catarina Miranda vê fotografia de Jéssica e reage com desdém: «Que nojo»
Hoje às 07:58
02:12
Noite de revelações: Viriato acaba de assumir que se imaginaria numa relação romântica com Jéssica
Ontem às 23:05
02:05
Há alguém dentro do Big Brother que desiludiu Bruna... e que esta manteve o silêncio. Saiba quem
Ontem às 22:58
02:18
'Perdidamente apaixonada': Jéssica lê a verdade nos olhos de Miranda e não contém o riso
Ontem às 22:55
03:04
É oficial: Afonso assume perante o País que se vê a ter uma relação romântica com Miranda
Ontem às 22:47
02:36
Será que Afonso gostaria de ver Jéssica a ser expulsa no domingo? A resposta vai surpreender
Ontem às 22:40
01:31
Afonso explica o conselho estratégico que deu a Miranda... e que envolve Jéssica
Ontem às 22:33
02:51
«Isto é arranjar uma desculpa para não fazer nenhum»: Implacável, a líder Bruna aponta para Miranda e Afonso e dispara
Ontem às 22:25
02:32
'Parasitas e terror psicológico': Em direto no Especial, Viriato não deixa nada por dizer
Ontem às 22:14
03:54
Exclusivo: Miranda faz revelações sobre o término do ex-namoro... a Afonso
Ontem às 21:32
03:54
«Queres que vá morar contigo?» Eis o gesto mais surpreendente de Afonso para Miranda
Ontem às 21:30
02:40
Festa na Malveira: O passo de dança de Catarina Miranda que era suposto ser sexy?
Ontem às 21:05
02:28
Big Brother Verão: tensão entre Catarina Miranda e Afonso Leitão após especial
Ontem às 19:45
02:59
Viriato Quintela quer que Miranda e Afonso saiam: «Aquilo que eles adicionam à casa é stress... malícia»
Ontem às 19:38
03:38
Mulheres da casa do Big Brother Verão fazem revelação preocupante
Ontem às 19:36
03:43
Daniela Santos fala de sedução de Afonso Leitão e fica constrangida
Ontem às 19:26
05:33
Afonso Leitão dá workshop de sedução e Jéssica Vieira fica de fora
Ontem às 19:18
04:44
Catarina Miranda exalta-se com Viriato Quintela: «Como homem és uma vergonha! Não vales nada»
Ontem às 18:53
05:20
Bruna passada com Afonso Leitão: «Lidar com putos assim, não»
Ontem às 18:46
04:10
Daniela Santos deixa comentadores em choque com opinião insólita
Ontem às 18:44
03:51
Alta tensão! Viriato Quintela levanta-se e discute com Afonso Leitão cara a cara
Ontem às 18:38
04:15
Afonso arrasa Viriato: «Gosta de enaltecer o nome da família dele sendo um cobarde»
Ontem às 18:35