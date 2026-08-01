Kizomba ao despertar? Clima "caliente" acaba... com Boris no chão

No Big Brother Verão, o despertar na casa fez-se ao som de kizomba e arrancou de imediato os concorrentes da cama. Entre passos de dança e boa disposição, o ambiente ficou rapidamente "caliente".

No entanto, a animação acabou por ter um pequeno imprevisto. No meio da brincadeira, Boris perdeu o equilíbrio e acabou estendido no chão, protagonizando um momento tão inesperado quanto divertido.

Ao que tudo indica, o ritmo da kizomba foi forte... mas a gravidade falou mais alto. A queda de Boris arrancou alguns risos, mas a pista de dança matinal não parou.

Esta semana, cinco concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do País. Pode votar no seu favorito através da app TVI Reality ou das linhas telefónicas:

ANA LUÍSA – 761 20 20 02

JOANA – 761 20 20 06

NUNO – 761 20 20 13

TATIANA – 761 20 20 17

VANESSA – 761 20 20 18

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