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Lágrimas e revelações. Concorrentes choram ao deixar mensagens especiais à família

Depois de alguns concorrentes serem chamados a partilhar o que nunca disseram antes a alguém especial, é a vez da Ana Luísa que escolhe falar para o marido e admite temer que, ao tempo que está na Casa, a família já tenha aprendido a viver sem ela. Já Ventura, fala para uma amiga com quem já não tem contacto há 10 anos, mas com quem partilhou coisas muito importantes da sua vida. Afonso fala para a mãe e espera que ela sinta orgulho nele. Emocionado, o concorrente desabafa sobre nunca ter conquistado nada na vida, e confidencia que veio para o programa para conseguir uma vida melhor para ambos. Por fim, Vanessa também escolhe dirigir-se à mãe, com quem teve uma relação mais atribulada por terem feitios e formas de estar muito diferentes. A concorrente aproveita para pedir desculpa por todas as vezes que foi injusta, e pouco compreensiva. Termina, em lágrimas, dizendo que “não podia ter melhor mãe.”

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