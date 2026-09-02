Lágrimas sem fim: Sara é surpreendida pelo pai

No Big Brother Verão, hoje de manhã, o dia começa com Nuno a ouvir umas palavras da sua irmã. Nuno fica visivelmente emocionado e agradecido. Depois, segue-se Sara que ouve a voz do pai pela primeira vez desde que entrou no Big Brother Verão. Ana brinca com Sara ao dizer que claro que o seu pai ia entrar na Casa, contrariamente ao que Sara pensava. Sara afirma que o Big Brother mata o coração das pessoas aqui dentro.
No especial de ontem ficamos a conhecer os 6 Finalistas do Big Brother Verão 2026. As linhas estão abertas, vote no seu favorito/a.
Vote para vencer:
ANA LUÍSA - 761 20 20 02
BORIS - 761 20 20 03
JOÃO VENTURA - 761 20 20 08
NUNO - 761 20 20 13
SARA - 761 20 20 16
VANESSA - 761 20 20 18