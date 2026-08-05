Lavada em lágrimas, Tatiana mostra fragilidade perante Afonso: «Eu disse-te que nunca ia jogar contigo»

No Big Brother Verão, Afonso e Tatiana são também chamados ao Cubo, para se olharem nos olhos. Afonso sentiu tristeza e magoa no olhar da colega. Tatiana emociona-se e diz sentir o mesmo da parte do colega. A colega assume sempre ter dado colo a Afonso. Tatiana volta a emocionar-se e diz que veio para jogar e não para fazer o que os colegas querem. Afonso garante que se Tatiana continuar com este registo irá perder-se.
Esta semana, cinco concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do País. Pode votar no seu favorito através da app TVI Reality ou das linhas telefónicas:
Afonso 761 20 20 01
Ana Luísa 761 20 20 02
Mariana Sá 761 20 20 10
Raquel 761 20 20 15
Sara 761 20 20 16