Lavado em lágrimas, Joaquim não esconde a fragilidade pós confronto com João Ventura

No Big Brother Verão, hoje de manhã, a “nave” aterra na Casa do Big Brother Verão. João Ventura conhece a nave e Tatiana questiona por que é que se chama “Nave”. João explica que veio das ideias do Joaquim e o colega explica que percebe a intenção e assume que está mesmo na nave pelas suas ideias. Ventura diz que sente que mesmo falta de humildade no discurso de Joaquim e tem tendência para dar volta o discurso para ser vítima. Joaquim responde que falta de humildade de usarem a sua situação e Ventura pede para que o colega pare, porque não está a atingi-lo e isso é perigoso. Joaquim acusa Ventura de ter falta de sensibilidade ao trazer isso para jogo. Joaquim acaba por ficar em lágrimas e João Ventura retira-se.

Com o jogo a apertar cada vez mais, cada decisão ganha ainda mais peso. Cinco concorrentes enfrentam a votação para salvar e cabe aos telespectadores decidir quem merece continuar na aventura e lutar pela vitória. Pode votar na APP oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas.

VOTE PARA SALVAR:

JOAQUIM – 761 20 20 09

NUNO – 761 20 20 13

RAQUEL – 761 20 20 15

SARA – 761 20 20 16

VANESSA – 761 20 20 18

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