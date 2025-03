Lembra-se destas imagens do 1º Big Brother? Recordamos um dos casais mais queridos dos portugueses

No «Dois às 10», há 25 anos estreava o Big Brother, o programa que revolucionou a televisão portuguesa. Recebemos dois dos protagonistas, é impossível não se lembrar da Célia e do Telmo. Telmo tinha apenas 23 anos e Célia era uma jovem de 18, mas a química entre os dois começou a ser evidente à medida que os dias passavam na casa mais vigiada do país. Apesar das diferenças de personalidade, a relação evoluiu e o romance foi crescendo, cativando milhões de telespectadores que acompanhavam a primeira edição do programa.