Liliana Almeida mudou de vida e encontrou nova vocação: «Isto é um propósito para mim»

No «Dois às 10», Liliana Almeida revela a mudança de vida que fez e que a levou a encontrar uma nova vocação. A cantora que agora se dedica a fazer terapias, revela como funciona o banho de som, uma prática milenar que utiliza instrumentos ancestrais para promover o bem-estar. A artista explica que as frequências sonoras vibram no corpo, trabalhando nas células e emoções. Esclarecendo que o seu interesse pelo misticismo não é recente, mas sim algo que a acompanha desde a infância. Saiba mais em TVI Player