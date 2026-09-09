Luís envolve-se em discussão de Miguel e Miranda. E a concorrente explode: «És o maior machista desta casa (…) És agressivo»

No Big Brother All Stars, Miranda desabafa com Joana Sobral por sentir que o Big Brother não a deixou falar. Joana atira que até a organização já estará cansada dela. Maurício entra na conversa e gera-se uma discussão entre os dois. Miguel e Luís juntam-se ao momento e apontam o dedo à postura de Catarina, levando Miranda a voltar a acusar o colega de machismo. Já na sala, David comenta que Luís só costuma atacar as mulheres da casa. No jardim, Luís defende-se dizendo que tem namorada e nunca traiu ninguém, atirando: "isso é o que tens de chamar a quem te pôs os cornos". Miranda responde que o ex-namorado que está ao lado de Luís é, esse sim, um cavalheiro.
As votações já estão abertas e estes são os números para VOTAR PARA SALVAR:
DAVID MAURÍCIO – 761 20 20 04
DIOGO CUNHA – 761 20 20 05
JOANA SOBRAL - 761 20 20 12
LUÍS GONÇALVES - 761 20 20 13