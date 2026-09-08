Luís Gonçalves defende Joana Sobral perante ataques de Catarina Miranda: «Tu não és nada»

No Big Brother All Stars, durante a noite, Catarina Miranda e Joana Sobral entram em confronto. E Luís Gonçalves não hesita em defender Joana.
A votação é para salvar, pelo que o concorrente com maior número de votos garante a permanência na Casa. Vote na APP Oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas.
As votações já estão abertas e estes são os números para VOTAR PARA SALVAR:
DAVID MAURÍCIO – 761 20 20 04
DIOGO CUNHA – 761 20 20 05
JOANA SOBRAL - 761 20 20 12
LUÍS GONÇALVES - 761 20 20 13