Luís Gonçalves deixa Catarina Miranda a ferver: «Um homem não se dirige a uma mulher como tu te diriges»

No Big Brother All Stars, durante a manhã, Catarina Miranda e Miguel Vicente entram em confronto devido às tarefas domésticas. Luís Gonçalves mete-se no meio da discussão e leva a concorrente ao limite.

A votação é para salvar, pelo que o concorrente com maior número de votos garante a permanência na Casa. Vote na APP Oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas.

As votações já estão abertas e estes são os números para VOTAR PARA SALVAR:

DAVID MAURÍCIO – 761 20 20 04

DIOGO CUNHA – 761 20 20 05

JOANA SOBRAL - 761 20 20 12

LUÍS GONÇALVES - 761 20 20 13