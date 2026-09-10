Luís Gonçalves e Francisco Monteiro aos gritos: «Ganha vergonha!»

No Big Brother All Stars, Luís Gonçalves e Francisco Monteiro envolvem-se numa forte discussão.

David Maurício, Diogo Cunha, Joana Sobral e Luís Gonçalves são os nomeados e estão agora dependentes dos votos dos espectadores para continuarem na competição.

A votação é para salvar, pelo que o concorrente com maior número de votos garante a permanência na Casa. Vote na APP Oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas.

DAVID MAURÍCIO – 761 20 20 04

DIOGO CUNHA – 761 20 20 05

JOANA SOBRAL - 761 20 20 12

LUÍS GONÇALVES - 761 20 20 13

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