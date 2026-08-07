No “Dois às 10”, recebemos um produtor alentejano muito especial, que traz consigo alguns dos melhores sabores da região, entre queijos e enchidos tradicionais. Falamos de Luís Nascimento, vencedor da “Casa dos Segredos 4” e de “A Quinta – Desafio Final”, que é também irmão de Cláudio Ramos.
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Luís Nascimento desaba em lágrimas com surpresa preparada pelo irmão, Cláudio Ramos: “Desarmaste-me”
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