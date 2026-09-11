Luís perde a paciência com Miranda e dispara: «Estão a tentar queimar os outros»

No Big Brother All Stars, Luís ouviu a brincadeira entre Sónia, Teresa, Miranda e Vera, mas não gostou. O concorrente mete-se na conversa e frisa que na televisão a Miranda costuma falar sem que as pessoas se possam defender, mas aqui há espaço para falar. O grupo de “influencers” brinca e afirma que naquele grupo só se fala por telefone e não ligam à postura chateada do concorrente. No entanto, foi mais forte que elas. Luís insinua que elas estão a tentar queimar os outros, mas Sónia exalta-se e frisa que Luís está obcecado e ele é que se vai queimar com esta postura. Veja o que aconteceu.
David Maurício, Diogo Cunha, Joana Sobral e Luís Gonçalves são os nomeados e estão agora dependentes dos votos dos espectadores para continuarem na competição.
A votação é para salvar, pelo que o concorrente com maior número de votos garante a permanência na Casa. Vote na APP Oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas.
DAVID MAURÍCIO – 761 20 20 04
DIOGO CUNHA – 761 20 20 05
JOANA SOBRAL - 761 20 20 12
LUÍS GONÇALVES - 761 20 20 13