No «Dois às 10», Luísa Castel-Branco expressa a sua desaprovação pelo jogo de Luís no "Big Brother", considerando que a sua vitória se deveu à falta de comparência dos outros concorrentes. Cláudio Ramos e Cristina Ferreira juntam-se à conversa, analisando o percurso do vencedor.

