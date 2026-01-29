No “Dois às 10”, Luiza Abreu e João Moura Caetano cumprem o prometido e sentam-se connosco para partilhar uma história de amor que nasceu sob os holofotes. Foi numa gala do “Big Brother Verão" que anunciaram o namoro, o pedido de casamento não tardou e, agora, o casal vive um dos momentos mais felizes das suas vidas à espera do primeiro filho em comum. Uma conversa emotiva sobre amor, sonhos e um futuro que vai de vento em popa.
VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo
Luíza Abreu e João Moura Caetano contam, pela primeira vez, como se conheceram
- Joana Lopes
- Ontem às 11:30
Últimos vídeos
Últimos vídeos
02:05
Luíza Abreu e João Moura Caetano contam, pela primeira vez, como se conheceram
Ontem às 11:30
03:10
Luíza Abreu faz revelação sobre noivado que choca Cláudio Ramos: “Foste enganado"
Ontem às 11:35
02:05
Cristina Ferreira questiona Luíza Abreu e João Moura Caetano: “Onde é que ficam aquelas más-línguas?”
Ontem às 11:29
03:56
Luíza Abreu e João Moura Caetano contam como descobriram a gravidez
Ontem às 11:25
03:35
Cristina Ferreira comenta proximidade de Francisco Monteiro e Marcia Soares: “Eu sou a favor dos dois"
Ontem às 10:47
03:40
Cristina Ferreira lança rumores sobre novo romance de Jéssica Vieira: “Foram apanhados”
Ontem às 10:34
03:40
Cristina Ferreira sobre Afonso Leitão e Catarina Miranda: “É muito bonito perceber como construíram a relação”
Ontem às 10:33
05:22
Márcia Soares confirma apoio de Francisco Monteiro na sua nova aventura
16 jan, 12:04
04:07
O novo projeto profissional de Márcia Soares que promete apaixonar
16 jan, 12:00
03:54
Merche Romero alerta Catarina Miranda: «Quando roça o desrespeito, as pessoas deixam de ter valor»
15 jan, 11:07
05:08
Zé Lopes confronta Catarina Miranda: «Acusaste muita gente de estar em televisão por cunhas, incluindo eu»
15 jan, 11:05
08:17
Catarina Miranda revela gestos inesperados de Afonso Leitão: «Está sempre a surpreender»
15 jan, 10:58
06:50
Catarina Miranda sobre a sua viral avó Rosário: «Nasceu para um reality»
15 jan, 10:50
03:59
Catarina Miranda continua «contra casais nos reality shows»: «Não fomos um casal, fomos um par»
15 jan, 10:41
05:18
Personagem ou pessoal real? Catarina Miranda esclarece o mito
15 jan, 10:36
01:08
As imagens arrepiam: Ex-concorrentes filmam a tempestade assustadora desta madrugada
5 nov 2025, 10:26