Mãe de Diogo Bordin sobre confrontos na casa: «Eu não teria tido a paciência que ele teve com aqueles gritos»

No «Dois às 10», recebemos os pais de Diogo Bordin, o segundo classificado do «Big Brother 2025». Os pais comentaram a prestação do filho ao longo do programa e partilharam como viveram intensamente cada momento cá fora. Diogo também esteve presente e falou sobre as suas experiências dentro da casa, a forma como foi acolhido pelos portugueses e revelou detalhes sobre o romance que viveu com Carolina Braga, despertando a curiosidade e o interesse de todos os fãs do reality show.