Mãe de Igor emociona-se: «Isto é uma homenagem que ele está a fazer ao irmão»

No «Dois às 10», Dina, a mãe de Igor, expressa a sua emoção e orgulho ao ver o filho participar no «Big Brother». A experiência tem um significado ainda maior, pois representa uma homenagem ao irmão de Igor, já falecido, que também sonhava com esta oportunidade. Dina revela a forte ligação familiar e o impacto da perda. A participação de Igor tem sido um apoio para Dina, ajudando-a a lidar com o luto e a encontrar forças para seguir em frente. Saiba mais em TVI Player