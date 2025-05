Mãe de Manuel sobre conflito entre filho e Savate: «Foi horrível»

No «Dois às 10», a entrada de Savate na casa do «Big Brother» agita as águas e coloca a integridade de Manuel à prova. A discussão centra-se na postura de Manuel perante as provocações e na sua capacidade de manter a calma. A mãe do concorrente defende que o filho vai conseguir resistir às investidas de Savate e manter a sua postura, mas acredita que Manuel se encontra fragilizado. Saiba mais em TVI Player