Mãe de um rapaz transgénero, Marta Cruz faz revelação: «Tenho Yasmim tatuado»

Marta Cruz partilhou, num testemunho emotivo, a história da transição de género do filho, Noah, revelando que, desde o momento em que o trouxe ao mundo, sentiu, através do seu instinto maternal, que ele estava no corpo errado. A agora ex-concorrente do Big Brother Verão destacou a importância de respeitar a identidade do filho e de acompanhá-lo com amor em cada passo deste processo.

Saiba quem é o filho de Marta Cruz:

