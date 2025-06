Manuel Cavaco incrédulo com entrada no «Big Brother»: «Era muito mais ingénuo»

No «Dois às 10», Manuel Cavaco fala sobre a sua experiência no «Big Brother». O ex-concorrente admite que não estava preocupado com as opiniões exteriores e que o seu principal objetivo era aproveitar ao máximo a sua participação no programa. Ao ser confrontado com imagens da sua entrada na casa, mostra-se incrédulo com a sua ingenuidade. Saiba mais em TVI Player