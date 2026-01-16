VÍDEO SEGUINTE
Márcia Soares confirma apoio de Francisco Monteiro na sua nova aventura

No V+ Fama, Adriano Silva Martins e o painel de comentadores — Cláudia Jacques, António Leal e Silva e Guilherme Castelo Branco — analisaram o gesto que está a derreter o coração dos fãs de "Zaza" e Márcia: a confirmação pública do apoio de Francisco Monteiro no novo projeto da empresária.

  • Hoje às 12:04
