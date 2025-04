Márcia Soares esclarece rumores com João Ricardo: «Somos amigos para a vida»

No «Dois às 10», Márcia Soares esclareceu os rumores sobre um possível romance com João Ricardo. A convidada afirmou que são apenas bons amigos. Márcia abordou ainda a questão da perseguição de uma jornalista durante quatro dias para obter uma capa de revista, considerando uma invasão de privacidade. A comentadora mencionou também o seu apreço por Gonçalo Quinaz, com quem irá participar num novo desafio. Saiba mais em TVI Player