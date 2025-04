Márcia Soares esclarece tudo sobre o vestido que incendiou as redes sociais

No «Dois às 10», Márcia Soares, comentadora do Big Brother, visita o programa para esclarecer a polémica sobre o seu vestido. Cristina Ferreira brinca com a situação, elogiando a ousadia da comentadora. Márcia explica que o vestido, pensado para desfile, aparentava ser diferente quando sentada, causando um efeito inesperado. Ela comenta ainda a reação do público e a forma como lidou com os comentários.

