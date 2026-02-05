VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

Márcia Soares faz revelação inesperada: «Sou muito amada»

No «Bom dia alegria», Marcia abriu o coração e falou das pessoas que a apoiam em Lisboa e afirma que é muito amada.

  • 5 fev, 10:50
Últimos vídeos
Últimos vídeos

Vídeos

07:38

Sem filtros, Marcia Soares fala desde o pós Big Brother à criação da marca

17:29 7 fev
04:49

Marcia Soares revela todos os detalhes da aproximação a Francisco Monteiro: «Conseguimos tirar o melhor um do outro»

17:19 7 fev
04:58

Márcia Soares declara-se a Francisco Monteiro: «É das pessoas mais incríveis da minha vida»

10:52 5 fev
03:10

Luíza Abreu faz revelação sobre noivado que choca Cláudio Ramos: “Foste enganado"

11:35 29 jan
02:05

Luíza Abreu e João Moura Caetano contam, pela primeira vez, como se conheceram

11:30 29 jan
02:05

Cristina Ferreira questiona Luíza Abreu e João Moura Caetano: “Onde é que ficam aquelas más-línguas?”

11:29 29 jan
Mais Vídeos

Mais Vistos

Uma das maiores estrelas do 1.º Big Brother é um dos heróis da catástrofe que atingiu Portugal

Hoje às 10:22

Filho de Telmo e Célia continua o legado do pai.

26 nov 2025, 11:47

Romance, sol e paraíso! Veja as férias de sonho de Bruna Gomes e Bernardo Sousa: «Chegámos à ilha da magia»

7 jan, 19:00

Esta concorrente do Big Brother Verão é irmã de uma estrela da televisão... mas elas não se podem ver

1 jul 2025, 12:43

Estas são as imagens mais marcantes da vitória de Luís Gonçalves no Big Brother 2025

30 jun 2025, 01:14
Ver Mais

Notícias

Uma das maiores estrelas do 1.º Big Brother é um dos heróis da catástrofe que atingiu Portugal

Hoje às 10:22

Amor à vista de todos. Bárbara Parada partilha primeira foto com Guilherme Baptista

Ontem às 20:10

Leandro expõe caso polémico: “Fui humilhado” e já recorreu à justiça

Ontem às 18:20

Sem pudores, Kina surpreende com dança sensual e recebe fortes elogios: «Deslumbrante»

6 fev, 22:00

Nova oportunidade? Marcia Soares e Francisco Monteiro voltam ao início da história que apaixonou milhares de fãs

6 fev, 10:35
Ver Mais Noticias

EXCLUSIVOS BB

O famoso jantar de hambúrgueres. Assim foi a primeira noite de Catarina Miranda e Afonso após a final do Big Brother

13 set 2025, 10:03
09:09

Momento na íntegra. Todas as imagens da vitória de Jéssica na final do Big Brother

13 set 2025, 00:58
04:44

Votações suspensas na grande final! Saiba quem é o 4º classificado do Big Brother Verão

12 set 2025, 23:05
06:43

Maria Botelho Moniz confronta Afonso Leitão perante Portugal inteiro: «Ficaram conversas por ter?»

12 set 2025, 22:20
03:04

A explicação que todos esperavam: Afonso Leitão revela motivos para nunca ter beijado Catarina Miranda

12 set 2025, 22:05
Ver Mais Exclusivos BB

FORA DA CASA

Amor à vista de todos. Bárbara Parada partilha primeira foto com Guilherme Baptista

Ontem às 20:10

Rita Pereira já «entrou» em dois reality shows e estas são as imagens inéditas que o comprovam

4 fev, 16:28

A atravessar fase difícil, Carolina Braga faz desabafo cheio de mistério: «Não fazem o mínimo para respeitar...»

4 fev, 15:28

Francisco Monteiro quebra silêncio sobre o fim do namoro com Bárbara Parada: «Se partisse de mim...»

29 jan, 19:20

Margarida Castro separada de Daniel Panelo? Explicamos o vídeo polémico que está a ficar viral

29 jan, 16:57
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

Regresso aguardado? Francisco Monteiro anuncia novidade especial: e em dose dupla

Há 1h e 28min

Adivinha quem é esta menina? Damos-lhe uma pista: É uma das recrutas mais empenhadas da 1ª Companhia

Há 2h e 52min

Sabia que o Comandante Moutinho já participou num reality show da TVI? E ocupou um lugar no pódio

Hoje às 16:10

Após pedido de desculpas que viralizou, Filipe Delgado volta à carga com piropos ao Instrutor Marques: «Aquilo é de mais qualidade»

Hoje às 15:15
01:23

Noélia torna-se um fenómeno da Internet: e a culpa é deste vídeo que viralizou em minutos

Hoje às 13:27
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Francisco Monteiro partilha novidade: "Vou estar convosco a dobrar"

Há 2h e 16min

Bruno de Carvalho toma importante decisão: "Um gesto simples, mas carregado de significado"

Hoje às 10:46

Francisco Monteiro faz impressionante desabafo: "Devolveu-me a vontade de viver"

Hoje às 09:36

Mafalda Diamond deixa recado polémico após episódio com Diogo Marcelino: «É ridículo»

Ontem às 18:20

Em saída à noite, Bárbara Parada cúmplice de "amigo especial"... e há motivos para celebrar!

Ontem às 17:13
Ver Mais Outros Sites

Maria Botelho Moniz

O vídeo mais amoroso do dia: Maria Botelho Moniz e o filho trocam um “beijinho à esquimó”

30 nov 2025, 18:31

As surpresas não param. Maria Botelho Moniz recebe declaração arrebatadora do noivo e do filho

13 set 2025, 17:38

Todos falam do vestido brilhante de Maria Botelho Moniz, mas já viu os sapatos marcantes?

13 set 2025, 12:25

O abraço e o beijo mais especial de todos. Veja como Pedro Bianchi Prata apoiou Maria Botelho Moniz na grande final

13 set 2025, 12:06

O momento mais ternurento da noite: Pedro Bianchi Prata surpreende Maria Botelho Moniz na final do Big Brother Verão

13 set 2025, 12:04
Ver Mais

Curva da Vida

Afonso Leitão declara-se à família e emociona todo o estúdio depois da Curva da Vida

8 set 2025, 00:22

Afonso Leitão recorda palavras do progenitor: «Esta faca é para matar a vossa mãe»

8 set 2025, 00:15

Afonso Leitão fala de Jéssica Vieira na Curva da Vida: «Fui muito feliz com ela»

8 set 2025, 00:15

Afonso Leitão revela problema de saúde na Curva da Vida: «Tudo indicava que era um tumor maligno»

8 set 2025, 00:14

Jéssica não esquece Afonso na Curva da Vida e lamenta: «Eu não queria isto»

1 set 2025, 10:23
Ver Mais