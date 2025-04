Márcia Soares recorda momentos difíceis: «O ano passado foi muito difícil»

No «Dois às 10», a ex-concorrente do "Big Brother", Márcia Soares, fala sobre as dificuldades que enfrentou no último ano, desde a sua participação no reality show. A convidada recorda os desafios da mudança para Lisboa, a solidão e os períodos difíceis que viveu. Márcia explica como encontrou apoio nas pessoas próximas e como o seu processo dentro da casa do "Big Brother" a ajudou a lidar com a situação fora do programa. A convidada discute também a sua nova fase profissional como comentadora e a pressão que sentiu por parte do público para corresponder às expectativas. Márcia aborda a difícil decisão de deixar a sua vida anterior para trás, incluindo o seu bar e amigos, para abraçar as novas oportunidades. A ex-concorrente partilha ainda o desejo de encontrar uma atividade profissional fora da televisão que a realize a longo prazo. Saiba mais em TVI Player