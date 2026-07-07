Marco Costa viveu momentos de grande susto após ter sofrido um acidente de mota. Depois de lançar um apelo nas redes sociais para tentar recuperar o telemóvel que perdeu na sequência do embate, o pasteleiro e ex-concorrente de reality shows explicou aos seguidores tudo o que aconteceu.
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Marco Costa conta detalhes do acidente: «Bati de mota»
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