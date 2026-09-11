Maria Botelho Moniz apanha concorrentes de surpresa e as queixas vêm ao de cima

Maria Botelho Moniz surpreende os concorrentes numa ligação à casa. Enquanto Líder, Miguel Vicente assume que a casa está organizada, já Teresa e Miranda queixam-se da falta de comida. Veja o momento.
David Maurício, Diogo Cunha, Joana Sobral e Luís Gonçalves são os nomeados e estão agora dependentes dos votos dos espectadores para continuarem na competição.
A votação é para salvar, pelo que o concorrente com maior número de votos garante a permanência na Casa. Vote na APP Oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas.
DAVID MAURÍCIO – 761 20 20 04
DIOGO CUNHA – 761 20 20 05
JOANA SOBRAL - 761 20 20 12
LUÍS GONÇALVES - 761 20 20 13