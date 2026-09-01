Maria Botelho Moniz fala sobre coincidência arrepiante e Nuno desfaz-se em lágrimas

No Big Brother Verão, depois do Especial, os concorrentes desfrutam de um jantar de sushi com a apresentadora. Para Ana Luísa, é a primeira vez a provar este tipo de comida. Maria conta curiosidades sobre os familiares e como tem privado com eles e decide partilhar uma história com o grupo que aconteceu durante a curva da vida de Nuno e o concorrente emociona-se. Depois, Maria oferece um colar com o olho do Big Brother a cada um. A Apresentadora revela que têm uma prova de resistência para ganhar dinheiro para o prémio final. Maria despede-se e logo depois os concorrentes saltam à corda por dinheiro para o prémio final. Acabam por ganhar 3600 euros.

No especial de ontem ficamos a conhecer os 6 Finalistas do Big Brother Verão 2026. As linhas estão abertas, vote no seu favorito/a.

Vote para vencer:

ANA LUÍSA - 761 20 20 02

BORIS - 761 20 20 03

JOÃO VENTURA - 761 20 20 08

NUNO - 761 20 20 13

SARA - 761 20 20 16

VANESSA - 761 20 20 18

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